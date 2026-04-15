Négociation Olin Corporation - OLN CFD
À propos de Olin Corporation
Olin Corporation est un fabricant et distributeur de produits chimiques et de munitions. La Société opère à travers trois segments : Produits Chloralcalis et Vinyles, Époxy et Winchester. Le segment Chlor Alkali Products and Vinyls fabrique et vend du chlore et de la soude caustique, du dichlorure d'éthylène et du chlorure de vinyle monomère, du chlorure de méthyle, du chlorure de méthylène, du chloroforme, du tétrachlorure de carbone, du perchloroéthylène, de l'acide chlorhydrique, de l'hydrogène, des produits de blanchiment et de l'hydroxyde de potassium. Le segment Epoxy produit et vend une gamme complète de matériaux et de précurseurs époxy, y compris des aromatiques, tels que l'acétone, le bisphénol, le cumène et le phénol, le chlorure d'allyle, l'épichlorhydrine, les résines époxy liquides, les résines époxy solides et les produits en aval, tels que les résines époxy converties et additifs. Le segment Winchester produit et vend des munitions sportives, des composants de rechargement, des munitions et composants militaires de petit calibre et des cartouches industrielles.
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- Adresse190 Carondelet Plz Ste 1530, CLAYTON, MO, United States (USA)
- Employés7750
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