Négociation NVR, Inc. - NVR CFD
À propos de NVR, Inc.
NVR, Inc. est engagée dans la construction et la vente de maisons unifamiliales, de maisons en rangée et d'immeubles en copropriété. Les secteurs d'activité de la Société sont Homebuilding Mid Atlantic, Homebuilding North East, Homebuilding Mid East et Homebuilding South East. Son segment Homebuilding Mid Atlantic opère dans diverses régions géographiques, notamment le Maryland, la Virginie, la Virginie-Occidentale, le Delaware et Washington, District of Columbia (D.C.), allant de deux à quatre chambres. Son segment Homebuilding North East opère dans diverses régions géographiques, notamment le New Jersey et l'est de la Pennsylvanie. Son segment Homebuilding Mid East opère dans diverses régions géographiques, notamment New York, l'Ohio, l'ouest de la Pennsylvanie, l'Indiana et l'Illinois. Le segment Homebuilding South East opère dans diverses régions géographiques, notamment la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Floride et le Tennessee. Elle fournit également des services liés aux prêts hypothécaires aux clients de la construction résidentielle par le biais de ses activités bancaires hypothécaires.
- IndustrieHomebuilding
- Adresse11700 Plaza America Dr Ste 500, RESTON, VA, United States (USA)
- Employés6600
- CEODwight Schar