Négociation NRG Energy - NRG CFD
À propos de NRG Energy Inc
NRG Energy, Inc. est une société de services aux consommateurs, qui produit et vend de l'énergie et des produits et services connexes, à l'échelle nationale aux États-Unis et au Canada. La Société vend de l'électricité, du gaz naturel, des services domestiques et d'électricité ; et développe des solutions durables sous les marques NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy, Stream et XOOM Energy. La Société a une clientèle qui comprend environ six millions de clients résidentiels, ainsi que des clients commerciaux, industriels et de gros, soutenus par environ 18 000 mégawatts (MW) de production. La Société opère à travers quatre segments : Texas, Est, Ouest/Services/Autres et activités d'entreprise. Le segment Texas comprend toutes les activités liées aux opérations des clients, des usines et des marchés au Texas. Le segment Est comprend toutes les activités liées aux opérations des clients, des usines et des marchés dans l'Est. Le secteur Ouest/Services/Autres comprend les actifs et les activités. Secteur des activités corporatives.
- IndustrieUtilities - Electric
- Adresse910 LOUISIANA STREET, HOUSTON, TX, United States (USA)
- Employés6635
- CEOMauricio Gutierrez