Négociation Nordic American Tankers Limited - NAT CFD
À propos de Nordic American Tanker Ltd
Nordic American Tankers Limited est une société internationale de pétroliers. La flotte de la Société se compose d'environ 23 pétroliers Suezmax. Elle exploite ses navires soit sur le marché au comptant, soit dans le cadre d'un contrat d'affrètement à plus long terme. Les pétroliers de la Société opérant sur le marché au comptant sont affrétés pour un seul voyage. Les navires de la flotte de la Société sont homogènes et interchangeables car ils ont approximativement la même capacité de fret et la même capacité à transporter le même type de fret. Les navires de la Société comprennent Nordic Light, Nordic Cross, Nordic Cosmos, Nordic Vega, Nordic Zenith, Nordic Sprinter, Nordic Luna, Nordic Skier, Nordic Castor, Nordic Pollux, Nordic Star, Nordic Space, Nordic Aquarius, Nordic Cygnus et Nordic Tellus.
- IndustrieOil / Gas Transportation Services
- AdresseLom Building, 27 Reid Street, HAMILTON, Bermuda (BMU)
- Employés20
- CEOHerbjorn Hansson