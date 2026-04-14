Négociation Nokia Adr Repsg 1 Ser A - NOK CFD
À propos de Nokia Oyj (ADR)
Nokia Oyj est une société basée en Finlande se spécialisant dans le marché du réseau et du protocole Internet (IP), des logiciels et des services connexes. Les activités de la Société comprennent Nokia Networks et Nokia Technologies. Les segments de la Société comprennent Réseaux de très haut Débit, Réseaux et Applications IP, et Nokia Technologies. Le segment des Réseaux de très haut Débit comprend des réseaux d'exploitation de réseaux mobiles et de réseaux fixes. Le segment des Réseaux IP et des Applications comprend des segments d'exploitation IP / Réseaux Optiques et Applications & Analytics. Le segment d'exploitation Applications & Analytics propose des solutions logicielles couvrant la gestion de l'expérience client, les opérations et la gestion des réseaux, les communications et la collaboration, politiques et la facturation, ainsi que les plates-formes Cloud, Internet des objets(IDO), de sécurité et d'analyse permettant aux fournisseurs de services numériques et Les entreprises d’accélérer et d'optimiser leur expérience client. La Compagnie compte Comptel Oyj parmi ses filiales.
- IndustrieCommunications & Networking (NEC)
- AdresseKarakaari 7, ESPOO, Finland (FIN)
- Employés87927
- CEOPekka Lundmark