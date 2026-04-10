Négociation NN Group N.V. - NNnl CFD
À propos de NN Group NV
NN Group N.V. est une société d'assurance et de gestion de placements basée aux Pays-Bas. Elle exploite sept segments. Le segment Pays-Bas Vie offre des produits d'assurance-vie individuelle et de groupe et des pensions. Le segment Pays-Bas Non-Vie fournit les assurances automobiles, de transport, d'incendie, de responsabilité et de voyage, ainsi que des produits de protection de revenu. L'Assurance Europe comprend l'assurance-vie offerte dans 11 pays européens, les pensions, l'assurance non-vie en Belgique et en Espagne et l'assurance des soins de santé en Grèce. Le segment Japon Vie offre des assurances-vie d'entreprises. La Gestion d'Investissement fournit des produits d'investissement et des services consultatifs. Le segment Autres comprend les affaires de la Banque Nationale-Nederlanden et le réassureur interne de la Société, ING Re, ainsi que des résultats de holding et autres. Le Japon Bloc Fermé VA comprend l'assurance-vie individuelle à prime unique bloc fermé à rente variable. En juillet 2014, ING Groep NV a réduit sa participation dans la Société à 68,1 %.
- IndustrieInsurance - Life / Health
- AdresseSchenkkade 65, 'S-GRAVENHAGE, Netherlands (NLD)
- Employés14997
- CEODavid Cole