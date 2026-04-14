Négociation Nippon Suisan Kaisha, Ltd. - 1332 CFD
À propos de Nippon Suisan Kaisha, Ltd.
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. est une société basée au Japon qui exerce principalement ses activités dans le domaine des produits marins et alimentaires. La société opère dans quatre secteurs. Le segment des produits marins est engagé dans la pêche, l'aquaculture, la transformation et la vente de produits marins. Le secteur alimentaire est engagé dans la fabrication et la vente de produits alimentaires surgelés, de produits alimentaires à température ambiante et d'autres produits alimentaires transformés. Le segment des produits fins est engagé dans la fabrication et la vente d'agents de diagnostic, de produits pharmaceutiques génériques, de matières premières pharmaceutiques et de produits alimentaires de santé. Le segment Logistique est engagé dans l'entreposage frigorifique de produits marins, ainsi que dans le transport de cargaisons réfrigérées. La société est également engagée dans la construction et la réparation de navires, ainsi que dans le transport maritime et l'ingénierie. La société opère principalement au Japon, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe.