Négociation Newmont Goldcorp Corporation - NEM CFD
À propos de Newmont Corporation
Newmont Corporation est un producteur d'or. La Société est également engagée dans la production de cuivre, d'argent, de plomb et de zinc. Elle opère à travers cinq segments : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, Afrique et Nevada. Le secteur Amérique du Nord de la Société comprend principalement Cripple Creek & Victor (CC&V) aux États-Unis d'Amérique, Musselwhite, Porcupine et Eleonore au Canada et Penasquito au Mexique. Son secteur Amérique du Sud comprend principalement Yanacocha au Pérou, Merian au Suriname, Cerro Negro en Argentine et détient des intérêts dans la mine Pueblo Viejo en République dominicaine. Le secteur Australie de la Société comprend principalement Boddington et Tanami en Australie. Son segment Afrique se compose principalement d'Ahafo et d'Akyem au Ghana. Le segment Nevada de la Société comprenait Carlin, Phoenix, Twin Creeks et Long Canyon aux États-Unis. La Société possède une réserve d'or d'environ 92,8 millions d'onces, des ressources aurifères mesurées et indiquées de plus de 68,3 millions d'onces.
- IndustrieGold Mining
- Adresse6900 E Layton Ave, Suite 700, DENVER, CO, United States (USA)
- Employés14400
- CEOThomas Palmer