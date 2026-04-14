Négociation New Fortress Energy - NFE CFD
À propos de New Fortress Energy
New Fortress Energy Inc. est une société intégrée d'infrastructure gaz-électricité, qui s'engage à fournir des services d'énergie et de développement. La société opère à travers deux segments : Terminaux et infrastructures et Navires. Le segment Terminaux et infrastructures comprend l'ensemble de la chaîne de production et de livraison, depuis l'approvisionnement en gaz naturel et la liquéfaction jusqu'à la logistique, l'expédition, les installations et la conversion ou le développement de la production d'énergie au gaz naturel. Ce segment comprend toutes les opérations de terminaux en Jamaïque, à Porto Rico et au Brésil, y compris sa participation dans la centrale électrique de Sergipe. Le segment des navires comprend tous les navires, qui sont loués à des clients dans le cadre d'accords à long terme ou au comptant, y compris l'affrètement de 25 ans du Nanook avec Centrais Eletricas de Sergipe S.A. (CELSE). La participation de la société dans Hilli LLC, propriétaire et exploitant du Hilli, est également incluse dans ce secteur.