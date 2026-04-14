Négociation NeoGenomics - NEOus CFD
À propos de NeoGenomics
NeoGenomics, Inc. exploite un réseau de laboratoires de tests axés sur le cancer. La société opère à travers deux secteurs : le secteur des services cliniques et le secteur des services pharmaceutiques. Le secteur des services cliniques fournit divers services de tests cliniques aux cabinets de pathologie communautaires, aux cabinets d'oncologie, aux laboratoires de pathologie hospitaliers, aux laboratoires de référence et aux centres universitaires, avec un remboursement par divers payeurs, y compris la facturation directe des clients, l'assurance commerciale, Medicare et d'autres payeurs gouvernementaux, et les patients. Le segment des services pharmaceutiques soutient les entreprises pharmaceutiques dans leurs programmes de développement de médicaments en fournissant des services de tests et d'analyse de données pour les essais cliniques et la recherche. Il offre des services de test, qui comprennent la cytogénétique, l'hybridation in situ en fluorescence (FISH), la cytométrie de flux, l'immunohistochimie (IHC) et l'imagerie numérique, les tests moléculaires et l'analyse morphologique. Elle exploite des laboratoires d'analyse aux États-Unis, en Europe et en Asie.