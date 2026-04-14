Négociation Mitsui & Co., Ltd. - 8031 CFD
À propos de Mitsui & Co., Ltd.
Mitsui & Co., Ltd. est une société de commerce général. La société opère dans sept secteurs d'activité. Le segment des produits en acier fournit des aciers d'infrastructure, des pièces automobiles, des aciers énergétiques et autres. Le segment des ressources métalliques fournit du minerai de fer, du charbon, du cuivre, du nickel, de l'aluminium et autres. Le segment Machines et infrastructures fournit des produits et services tels que l'électricité, l'énergie marine, la distribution de gaz, l'eau, la logistique et autres. Le segment Chimie fournit des matières premières et des produits pétrochimiques, des matières premières et des produits inorganiques, des matériaux agricoles. Le segment Energie fournit du pétrole, du gaz naturel, des produits pétroliers, de l'environnement et de l'énergie de nouvelle génération. Le segment Lifestyle Industry fournit des produits alimentaires, des textiles, des soins de santé et des services d'externalisation. Le segment Next Generation and Function Promotion développe des activités liées à la gestion d'actifs, au leasing, à l'assurance, aux investissements de rachat et autres.