Négociation Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - 7011 CFD
À propos de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd est une société basée au Japon, principalement engagée dans le développement de systèmes énergétiques, d'usines et de systèmes d'infrastructure. La société opère à travers quatre segments. Le segment Energie est engagé dans la conception, la fabrication, la vente, les services et l'installation de systèmes de production d'énergie thermique, de systèmes de production d'énergie nucléaire, de systèmes de production d'énergie éolienne et de moteurs d'avion. Le segment Usines & Infrastructures est engagé dans la conception, la fabrication, la vente, les services et l'installation de machines sidérurgiques, de navires, d'ingénierie, d'équipements environnementaux, de systèmes mécaniques. La branche Logistique, Thermique & Entraînement est engagée dans la conception, la fabrication, la vente, les services et l'installation d'équipements de distribution, de turbocompresseurs, de moteurs, de produits de réfrigération. La branche Aéronautique, Défense et Espace est engagée dans la conception, la fabrication, la vente, les services et l'installation d'avions civils, d'avions de défense, d'avions, de navires de guerre, de véhicules spéciaux, de machines spéciales.