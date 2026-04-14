Négociation Mettler Toledo - MTD CFD
À propos de Mettler Toledo
Mettler-Toledo International Inc. est un fournisseur d'instruments et de services de précision. La société fabrique une variété d'instruments de précision et fournit des services à valeur ajoutée à ses clients. Ses principaux produits et services comprennent les instruments de laboratoire, les instruments industriels, les solutions de pesage au détail, la clientèle et la distribution, ainsi que les ventes et le service. Elle dispose d'une variété d'instruments de laboratoire de précision pour la préparation d'échantillons, la synthèse, les bancs d'analyse, la caractérisation des matériaux et les mesures en ligne. Son portefeuille d'instruments de laboratoire comprend des balances de laboratoire, des solutions de pipetage liquide, des réacteurs de laboratoire automatisés, des titrateurs et autres. Elle fabrique de nombreux instruments de pesage industriels et des terminaux connexes, et offre des solutions logicielles dédiées aux industries pharmaceutique, chimique, alimentaire, de fabrication discrète et autres. Elle propose des balances et des logiciels en réseau, qui peuvent intégrer des fonctions d'arrière-boutique, de comptoir, de libre-service et de caisse.