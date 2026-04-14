Négociation Pediatrix Medical Group, Inc. - MD CFD
À propos de Mednax
Mednax, Inc. est un fournisseur de services médicaux, notamment de soins néonatals, materno-fœtaux, de cardiologie pédiatrique et d'autres sous-spécialités pédiatriques. La société offre des soins néonatals, qui fournissent des soins cliniques aux bébés nés prématurément ou avec des complications dans des unités spécifiques des hôpitaux, principalement des unités de soins intensifs néonatals (USIN), grâce à son réseau de médecins surspécialistes en néonatologie (néonatologistes), d'infirmières praticiennes en néonatologie et d'autres cliniciens pédiatriques affiliés. Il offre des soins maternels et fœtaux, c'est-à-dire des soins cliniques en milieu hospitalier et en cabinet pour les femmes enceintes et leurs bébés à naître, par l'intermédiaire de ses médecins surspécialistes affiliés en médecine maternelle et fœtale ainsi que d'obstétriciens et d'autres cliniciens, tels que des infirmières praticiennes en médecine maternelle et fœtale et des infirmières sages-femmes certifiées. Elle fournit d'autres services de soins pédiatriques spécialisés, qui incluent d'autres pédiatres spécialisés, tels que des hospitaliers pédiatriques, des chirurgiens pédiatriques et des ophtalmologistes pédiatriques.