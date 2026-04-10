Négociation Mediobanca Banca Di Credito SPA - MB CFD
À propos de Mediobanca Banca Di Credito Fnnzr SpA
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA est une banque basée en Italie. Avec ses filiales, les activités de la Société sont divisées en trois segments principaux: Banque de Financement et d'Investissement (BFI), Banque de Détail et Gestion de Patrimoine. Le segment Banque de Financement et d'Investissement (CIB) se concentre sur les services aux moyennes et grandes entreprises, avec une gamme complète de produits allant du prêt au conseil, aux marchés de capitaux, à la location, à la gestion de crédit et à l'affacturage. Le segment Banque de Détail comprend les prêts personnels, les cartes de crédit et les financements adossés à des salaires. Le secteur Gestion de Patrimoine offre des produits d'épargne, de placement et de gestion d'actifs, des services hypothécaires et des activités de gestion de fonds. Elle opère par l'intermédiaire de Banca Esperia SpA, de Cairn Capital Group Ltd et de Compass Banca SpA, entre autres.
- IndustrieBanks
- AdressePiazzetta Enrico Cuccia, 1, MILANO, Italy (ITA)
- Employés4973
- CEOAlberto Nagel