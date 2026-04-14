Négociation Marubeni Corporation - 8002 CFD
À propos de Marubeni Corporation
Marubeni Corporation est une société basée au Japon, principalement engagée dans l'importation, l'exportation et la transaction de divers produits par le biais de réseaux nationaux et internationaux. La société compte six secteurs d'activité. Le secteur alimentaire est engagé dans la fabrication et la vente de produits alimentaires. Le secteur de l'industrie du vivant est engagé dans les activités liées au style de vie, l'information, la logistique, l'assurance, ainsi que les investissements financiers et immobiliers. Le segment des matériaux est engagé dans l'activité chimique, l'activité des matériaux agricoles et l'activité de la pâte à papier. Le segment Énergie et métal est engagé dans les activités liées à l'énergie et au métal. Le secteur de l'énergie et des centrales est engagé dans le développement, l'investissement et l'exploitation de l'énergie électrique et des infrastructures liées à l'énergie. Le secteur du matériel de transport est engagé dans l'importation, l'exportation et la vente de divers équipements. La société est également engagée dans le secteur financier.