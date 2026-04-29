AccueilMarchésActionsMarriot Vacations Worldwide Cor

Négociation Marriot Vacations Worldwide Cor - VAC CFD

Le marché n'est pas disponible pour le momentLes informations sur le marché sont présentées à la date du 2026-04-29 19:45:55
Conditions de trading
Type
Ce marché financier est disponible pour le trading de CFD.
En savoir plus sur :CFD
CFD
Écart0.2
Frais de session nocturne pour une position longue
Frais de session nocturne pour une position longue
Marge. Votre investissement
$1,000.00
Ajustement des fonds de overnight
Frais sur la valeur totale de la position
-0.02154 %
(-$1.08)

Taille de la position avec effet de levier ~$5,000.00

Valeur nominale avec effet de levier ~$4,000.00

-0.02154%
Frais de session nocturne pour une position courte
Frais de session nocturne pour une position courte
Marge. Votre investissement
$1,000.00
Ajustement des fonds de overnight
Frais sur la valeur totale de la position
-0.000682 %
(-$0.03)

Taille de la position avec effet de levier ~$5,000.00

Valeur nominale avec effet de levier ~$4,000.00

-0.00068%
Horaires des frais de session nocturne21:00 (UTC)
DeviseUSD
Quantité minimale négociée0.1
Marge20.00%
BourseUnited States of America
Commission sur la négociation10%
Prime de stop garanti
Des frais de stop-loss garanti (SLG) ne sont facturés que si le SLG est déclenché. Veuillez consulter la section 'Tarifs et Frais de notre site web pour plus de détails.
1%

1Notre rémunération pour l’exécution de votre trade correspond au spread, soit la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Veuillez consulter la section Frais et Commissions sur notre site internet pour plus d’informations

Chiffres clés
Clôture Précédente71.15
Ouverture69.31
Variation sur 1 an23.94%
Fourchette du jour67.62 - 69.94

Négociation Marriot Vacations Worldwide Cor - VAC CFD

À propos de Marriot Vacations Worldwide Cor

Marriott Vacations Worldwide Corporation est une société de vacances qui propose des services de propriété, d'échange et de location de vacances, de gestion de centres de villégiature et de propriétés, ainsi que des activités, produits et services connexes. La société opère à travers deux segments : Vacation Ownership, et Exchange & Third-Party Management. Le segment Vacation Ownership développe, commercialise, vend et gère des propriétés de vacances et des produits connexes sous les marques Marriott Vacation Club, Grand Residences by Marriott, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club et Hyatt Residence Club, ainsi que sous Marriott Vacation Club Pulse, une extension de la marque Marriott Vacation Club. Le segment Exchange & Third-Party Management comprend des réseaux d'échange et des programmes d'adhésion, ainsi que la gestion de centres de villégiature et de propriétés d'hébergement. Il fournit des services par le biais de diverses marques, notamment Interval International, Trading Places International, Vacation Resorts International et Aqua-Aston.

Derniers articles sur les actions

Logo NVIDIA affiché sur un écran de smartphone avec un logo NVIDIA flouté en arrière-plan
Prévisions action NVIDIA : hausse des bénéfices de TSMC, signaux de demande IA
NVIDIA est un fabricant américain de puces dont la croissance record des revenus a coïncidé avec de forts signaux de demande liés à l'IA provenant de partenaires clés de la chaîne d'approvisionnement, notamment TSMC et ASML. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
09:45, 23 Avril 2026
Voiture Tesla garée devant un showroom Tesla
Prévisions action Tesla : livraisons Q1 manquées, approbation V2G
Tesla aborde la publication de ses résultats du T1 2026 après un deuxième trimestre consécutif de livraisons décevantes, tandis que l'approbation en Californie d'un programme V2G pour le Cybertruck ajoute un nouveau développement à son activité énergétique.
09:17, 23 Avril 2026
Logo Tesla affiché sur une enseigne rouge en extérieur
Prévisions action Tesla : livraisons T1 inférieures aux estimations
Tesla a annoncé des livraisons de 358 023 véhicules au T1 2026 le 2 avril, en deçà du consensus, tandis que les investisseurs évaluaient également la croissance des stocks et les projets de modèles de VE à moindre coût, dont un nouveau SUV. Découvrez les objectifs de cours TSLA d'analystes tiers.
14:30, 16 Avril 2026
Smartphone affichant le logo Amazon posé sur un bureau
Prévisions action Amazon : Jassy évoque les pressions tarifaires
Amazon.com fait face à des pressions liées aux droits de douane en 2026, après qu'Andy Jassy ait déclaré en janvier que la hausse des coûts d'importation commençait à se répercuter sur certains prix. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
14:10, 16 Avril 2026

En savoir plus sur nous en lisant nos avis

Consultez les commentaires de nos clients1, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.

4.8
Notes et Avis
4.7
Notes et Avis
4.7
4.6

Prêt à rejoindre un courtier de renom ?

1. Créez votre compte2. Effectuez un premier dépôt3. Commencez à trader