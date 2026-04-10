Négociation Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se - MCfr CFD
À propos de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE est un groupe de luxe basé en France actif dans six secteurs : Vins et Spiritueux, Mode et Maroquinerie, Parfums et Cosmétiques, Montres et Joaillerie , Distribution sélective et Autres Activités. Vins et Spiritueux est propriétaire de marques telles que Moet & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Hennessy et Chteau d’Yquem, entre autres. , Mode et Maroquinerie possède des marques telles que Luis Vuitton, Christian Dior et Givenchy, entre autres. Parfums et Cosmétiques possède des marques telles que Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy Guerlain, Benefit Cosmetics, Fresh et Make Up For Ever, entre autres. Montres et Joaillerie possède des marques, notamment TAG Heuer, Hublo, Zenith, Bulgari, Chaumet et Fred, entre autres. , Distribution sélective possède, entre autres, les marques DFS, Miami Cruiseline, Sephora et Le Bon Marche Rive Gauche. Les autres activités incluent le style de vie, la culture et les marques artistiques, telles que Les Echos, Royal Van Lent et Cheval Blanc. La société est active dans le monde entier.
- IndustrieApparel / Accessories
- Adresse22, avenue Montaigne, PARIS, France (FRA)
- Employés157953
- CEOBernard Arnault