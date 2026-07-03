Négociation Lundin Mining Corporation - LUNca
À propos de Lundin Mining Corporation
Lundin Mining Corporation est une société diversifiée d’exploitation de métaux de base. La Société est engagée dans l’exploitation, l’exploration et la mise en valeur de propriétés minières, principalement au Chili, aux États-Unis, au Portugal, en Suède et en République démocratique du Congo (RDC). Ses segments comprennent Candeleria, Chapada, Eagle, Neves-Corvo, Zinkgruvan, Tenke Fungurume et autres. Ses secteurs géographiques comprennent l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Elle est engagée dans la production de cuivre, de nickel et de zinc. Ses actifs opérationnels comprennent la mine Eagle située aux États-Unis, la mine Neves-Corvo située au Portugal et la mine Zinkgruvan située en Suède. Elle est également propriétaire du complexe minier Candelaria et Ojos del Salado (Candelaria) situé au Chili. Elle détient une participation indirecte dans la mine Tenke Fungurume située en RDC et dans l’activité Freeport Cobalt Oy (Freeport Cobalt), qui comprend une raffinerie de cobalt située à Kokkola en Finlande. Elle est engagée dans des travaux de forage sur le projet de porphyre d'Elida.
- IndustrieMining / Metals - Specialty
- Adresse2200-150 King St W,, TORONTO, ON, Canada (CAN)
- Employés4567
- CEOPeter Rockandel