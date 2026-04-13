Négociation Lumen Technologies, Inc - LUMN CFD
À propos de Lumen Technologies Inc
Lumen Technologies, Inc. est une société internationale de technologie et de communication basée sur des installations, dont l'activité principale consiste à fournir une gamme de services intégrés à ses clients commerciaux et de grande consommation. Les segments de la Société comprennent les marchés de masse, les activités en Amérique du Nord (NA), l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), la région Asie-Pacifique (APAC) et la région Amérique latine (LATAM). Les catégories de produits et de services de la Société comprennent le haut débit grand public, qui comprend des services haut débit basés sur la fibre et sur DSL à faible vitesse pour les clients résidentiels ; Small Business Group (SBG) Broadband, qui comprend des services à large bande à base de fibre et de ligne d'abonné numérique (DSL) à faible vitesse pour les petites entreprises ; Voix et autres, qui comprennent des services vidéo de détail, des services professionnels et d'autres services auxiliaires, et Connect America Fund (CAF) II, qui comprend les paiements Connect America Fund Phase II pour soutenir la voix et le haut débit en cas d'urgence du haut débit.
- IndustrieIntegrated Telecommunications Services (NEC)
- Adresse100 CENTURYLINK DR, MONROE, LA, United States (USA)
- Employés36000
- CEOJeffrey Storey