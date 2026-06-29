Négociation Lithia Motors Inc - LAD
À propos de Lithia Motors Inc
Lithia Motors, Inc. est un fournisseur de solutions de transport personnel aux États-Unis. Elle opère dans trois segments : Domestique, Importation et Luxe. Le segment Domestique est composé de franchises automobiles au détail qui vendent des véhicules neufs fabriqués par Chrysler, General Motors et Ford. Le segment Importation comprend des franchises automobiles au détail qui vendent des véhicules neufs fabriqués principalement par Toyota, Honda, Subaru, Nissan, Hyundai, Volkswagen, Kia et Mazda. Le segment Luxe comprend des franchises automobiles de détail qui vendent des véhicules neufs fabriqués par BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Acura, Porsche, Jaguar, Land Rover, Mini, Infiniti, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren et Pagani. Elle offre une gamme de produits et de services, tels que le cycle de vie des véhicules, y compris les véhicules neufs et d'occasion, les produits de financement et d'assurance, ainsi que la réparation et l'entretien automobiles. Elle propose 40 marques de véhicules neufs et toutes les marques de véhicules d'occasion dans 278 magasins en Amérique du Nord.
- IndustrieRetail - Auto Vehicles, Parts / Services
- Adresse150 N Bartlett St, MEDFORD, OR, United States (USA)
- Employés21150
- CEOSidney DeBoer