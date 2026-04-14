Négociation LendingClub Corporation - LC CFD
À propos de LendingClub Corporation
LendingClub Corporation est une société de portefeuille bancaire. La société opère par le biais de sa filiale LendingClub Bank, National Association (la Banque). Elle exploite une banque de marché numérique. Ses clients peuvent avoir accès à une gamme de produits et services financiers conçus pour les aider à gérer numériquement leurs prêts, leurs dépenses et leur épargne. Elle offre une gamme de produits et services visant à soutenir ses membres et à améliorer encore leur santé financière. La société offre des produits et des services aux clients commerciaux, ainsi qu'à une gamme d'investisseurs institutionnels pour ses prêts personnels non garantis et ses prêts automobiles (prêts à la consommation), et pour ses prêts de financement des patients et de l'éducation. Pour les déposants, elle offre des caractéristiques d'expérience numérique, telles que des rabais sur les frais de guichet automatique (GAB), des récompenses et des taux d'intérêt. Ses activités de prêt commercial comprennent les prêts commerciaux et industriels, les prêts immobiliers commerciaux, les prêts aux petites entreprises et les prêts et crédits-bails d'équipement.