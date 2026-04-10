Négociation Legrand SA - LR CFD

Anciennement connue sous le nom de Legrand SNC, Legrand SA est une société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d'information. Si vous souhaitez vérifier le cours de l’action Legrand que vous possédez, vous pouvez vous connecter sur Capital.com.

L’activité de la société Legrand SA s’organise autour de quatre familles de produits :

les produits de surveillance et de contrôle de l'énergie électrique, notamment les interrupteurs, les connecteurs électriques, les thermostats, les gradateurs, les alarmes antivol, les détecteurs de fumée, les connecteurs audio et vidéo ;

les produits de distribution d'énergie, notamment les disjoncteurs, les boîtes électriques, les armoires électriques,

les systèmes de câblage, notamment les canaux, les moulures, les conduits et boîtiers de sol,

les installations structurées (voix-données-image), notamment les prises de raccordement pour transmission rapide, les séparateurs en fibre optique ou cuivre et les panneaux de connexion utilisés sur les réseaux téléphoniques ou informatiques.

Elle opère à travers Solarfective et OCL1, le spécialiste des solutions d'éclairage architectural et Afco System. Legrand est présent dans le monde entier et fait partie de l’indice CAC 40 entreprises. Pour trader l’action Legrand, vous devez l’acheter sur les marchés boursiers où il est coté.