Négociation Leggett & Platt - LEGus
À propos de Leggett & Platt, Inc.
Leggett & Platt, Incorporated est un fabricant qui conçoit, conçoit et produit une gamme de composants et de produits d'ingénierie trouvés dans les maisons, les bureaux et les automobiles. La Société exerce ses activités dans quatre segments: l'ameublement résidentiel, les produits commerciaux, les matériaux industriels et les produits spécialisés. Ses marques comprennent ComfortCore, Mira-Coil, VertiCoil, Quantum, Nanocoil, Lura-Flex et Active Support Technology, qui comprend des ressorts pour matelas; Semi-Flex, qui comprend des composants et des fondations à sommier tapissier; Spuhl, qui comprend des machines de fabrication de ressorts pour matelas; Wall Hugger, qui comprend des mécanismes de chaise inclinable; Super Sagless, qui comprend des mécanismes de mouvement et de canapé-lit; No-Sag, qui comprend les formes métalliques utilisées dans les sièges; LPSense, qui comprend la détection capacitive; Hanes, qui comprend des matériaux en tissu; Schukra, Pullmaflex et Flex-O-Lator, qui comprend des sièges automobiles, et Gribetz et Porter, qui comprend des machines à piquer et à coudre.
- IndustrieHome Furnishing
- AdresseNo. 1 Leggett Road, CARTHAGE, MO, United States (USA)
- Employés20300
- CEOKarl Glassman