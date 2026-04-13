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À propos de La Francaise Des Jeux Societe Anonyme
La Francaise des Jeux est une société semi-publique basée en France qui exploite des loteries et des jeux en ligne. La Société opère sous la marque commerciale FDJ et propose des jeux de grattage, des paris sportifs et des jeux de tirage via un réseau de 35800 points de vente (au 31 décembre 2010), dont des points de vente LOTO, des buralistes et des marchands de journaux. Les jeux à gratter de la société comprennent des jeux à 1, 2 et 3 euros; les paris sportifs incluent les marques, ParionsSport et ParionsWeb; et les jeux basés sur les tirages incluent LOTO, Euro Millions, Rapido, Keno et autres. La Société est également active sur le marché du poker en ligne avec le site Internet Barrierepoker.fr, détenu conjointement avec le Groupe Lucien Barriere. La Société possède différentes filiales, dont Pacifique des Jeux et FDJ Developpement pour la distribution en territoire français d'outre-mer; Société de Gestion de l'Echappée, qui gère l'équipe cycliste professionnelle parrainée par la Société; Francaise de Motivation, Francaise d'Images, Lotsys et LVS.
- IndustrieCasinos / Gaming
- Adresse3-7 Quai du Point du Jour, BOULOGNE-BILLANCOURT, France (FRA)
- Employés2732
- CEOStephane Pallez