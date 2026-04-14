Négociation Konica Minolta, Inc. - 4902 CFD
À propos de Konica Minolta, Inc.
KONICA MINOLTA, INC. est une société basée au Japon qui exerce principalement des activités de bureau et d'autres activités. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le segment Office développe, fabrique et vend des machines multifonctions et des consommables connexes, et fournit des services de solutions connexes. Le segment Professional Print développe, fabrique et vend des systèmes d'impression numérique et les consommables associés, et fournit divers services, solutions et services d'impression. Le segment Healthcare fournit des systèmes de diagnostic par imagerie (imagerie diagnostique par rayons X numériques, systèmes d'imagerie diagnostique par ultrasons, etc.), ainsi que des services de numérisation médicale, de mise en réseau et de solutions. Le segment Matériaux et équipements industriels comprend les domaines des matériaux et des composants, le domaine des systèmes optiques industriels.