Négociation Klepierre Reit - LI CFD
À propos de Klepierre SA
KLEPIERRE S.A. est un opérateur de centres commerciaux paneuropéens basé en France, alliant développement, location, propriété et gestion active sur le marché de l'immobilier de détail. La société est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui possède et gère des centres commerciaux et immeubles de bureaux. Le portefeuille de la société comprend environ 180 centres commerciaux dans 16 pays d'Europe continentale. KLEPIERRE S.A. détient une participation de contrôle dans Steen & Strom, une société de centre commercial avec des exploitations en Norvège, en Suède et au Danemark, et Corio NV, un promoteur et gestionnaire de centres commerciaux néerlandais aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne et en Turquie, entre autres. Ses principaux actionnaires sont Simon Property Group, BNP Paribas et APG.
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