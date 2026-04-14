Négociation Keyence Corporation - 6861 CFD
À propos de Keyence Corporation
KEYENCE CORPORATION est une entreprise manufacturière basée au Japon qui se consacre principalement au développement, à la fabrication et à la vente d'équipements de contrôle automatique, d'instruments de mesure, d'équipements informatiques et d'autres équipements d'application électronique, ainsi que de systèmes connexes. Ses produits comprennent notamment des capteurs, des compteurs, des projecteurs, des dispositifs de traitement de l'image, des contrôleurs logiques programmables et des écrans tactiles. En outre, la société est également engagée dans les secteurs de l'immobilier, de la publicité et du marketing par le biais de ses filiales.