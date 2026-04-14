Négociation Kawasaki Heavy Industries, Ltd. - 7012 CFD
À propos de Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. est un fabricant d'ingénierie générale. La société opère dans sept secteurs d'activité. Le secteur des systèmes aérospatiaux est engagé dans la fabrication et la vente d'avions et de moteurs à réaction. La branche Energy Environment Plant fabrique et vend des turbines à gaz industrielles, des moteurs d'entraînement, des machines industrielles, des chaudières, des équipements environnementaux, des structures en acier et des concasseurs. Le segment Machines de précision et robots fabrique et vend des équipements hydrauliques et des robots industriels. Le segment Navire et Marine fabrique et vend des navires. Le segment Véhicules fabrique et vend des véhicules ferroviaires. Le segment Moto et moteur fabrique et vend des motocyclettes, des véhicules à quatre roues, des véhicules à quatre roues à usages multiples, des motomarines et des moteurs à essence à usage général. Le segment Autres comprend le commerce, la médiation et le placement de ventes et de commandes, ainsi que la gestion d'installations de bien-être.