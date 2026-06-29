Négociation Jones Lang LaSalle Incorporated - JLL
À propos de Jones Lang LaSalle Inc
Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) est une société de services financiers et professionnels spécialisée dans l'immobilier. La Société exerce ses activités dans quatre secteurs d’activité: les Amériques; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA); Asie Pacifique et LaSalle. Elle offre des services intégrés aux clients propriétaires, occupants, investisseurs et développeurs sur une base locale, régionale et mondiale. Elle fournit divers services immobiliers (RES) dans trois secteurs d’activité: les Amériques, la région EMEA et la région Asie-Pacifique. Sa gamme de services immobiliers est organisé en cinq catégories de produits: le leasing; marchés des capitaux et hôtels; gestion des biens et des installations; services de projet et de développement, et services de conseil, de consultation et autres. LaSalle offre à ses clients des produits et des services d'investissement immobilier, tels que des investissements privés dans plusieurs types de biens immobiliers, y compris des immeubles de bureaux, industriels, de soins de santé et résidentiels multifamiliaux. LaSalle permet aux clients d’investir dans des comptes distincts axés sur les actions immobilières publiques.
- IndustrieReal Estate Services (NEC)
- Adresse200 East Randolph Drive, CHICAGO, IL, United States (USA)
- Employés98000
- CEOChristian Ulbrich