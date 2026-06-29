Négociation Johnson Controls International plc - JCI
À propos de Johnson Controls International plc
Johnson Controls International PLC est une entreprise mondiale diversifiée, spécialisée dans les technologies et les industries multiples. La société se concentre sur le développement de solutions énergétiques, d'infrastructures intégrées et de systèmes de transport. Ses segments comprennent Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific et Global Products. Elle conçoit, fabrique et installe des produits et systèmes de construction dans le monde entier, notamment des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), des commandes CVC, des systèmes de gestion de l'énergie, des systèmes de sécurité, des systèmes de détection des incendies et des solutions d'extinction des incendies. Elle fournit des solutions d'efficacité énergétique et des services techniques, notamment l'inspection, la maintenance programmée et le remplacement des systèmes mécaniques et de contrôle. Elle fournit des solutions de sécurité avec les produits Qolsys, DSC, Bentel, Visonic, PowerG et Tyco. Elle conçoit et fabrique également des centrales de traitement de l'air sur mesure et des centres de données modulaires pour les fournisseurs de nuages et de colocation hyperscale.