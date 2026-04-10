Négociation JD Sports Fashion PLC - JD. CFD
À propos de JD Sports Fashion PLC
JD Sports Fashion Plc est un détaillant multicanal de vêtements de sport et de loisirs de marque et de marque propre combinant des marques mondiales telles que Nike, Adidas, Puma et The North Face avec des marques propres telles que Pink Soda et Supply & Demand. Ses segments sont Sports Fashion et Outdoor. Les marques de mode sportive de la société comprennent JD, Size, Chausport, Sprinter, Sports Zone, Perry Sport et Aktiesport, Glue, JD Gyms et Finish Line. Ses marques d'extérieur comprennent Blacks, Millets, Tiso et GO. Chausport opère dans toute la France et commercialise des marques internationales de chaussures telles que Nike, Adidas et Le Coq Sportif ainsi que des marques spécifiques au marché local comme Redskins. Sprinter est un détaillant de sport en Espagne qui vend des chaussures, des vêtements, des accessoires et des équipements pour une gamme de sports, ainsi que des vêtements décontractés et des vêtements pour enfants. Cloggs est un détaillant en ligne de chaussures de marque. Blacks est un détaillant de vêtements, chaussures et équipements d'extérieur spécialisés.
- IndustrieRetail - Apparel / Accessories
- AdresseHollins Brook Way, BURY, United Kingdom (GBR)
- Employés37297
- CEOPeter Cowgill