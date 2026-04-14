Négociation Japan Airlines Co., Ltd. - 9201 CFD
À propos de Japan Airlines Co., Ltd.
Japan Airlines Co., Ltd. est une société basée au Japon dont l'activité principale est l'aviation. La société est impliquée dans le transport aérien régulier et irrégulier de passagers et de fret internationaux et nationaux, dans l'utilisation d'aéronefs, ainsi que dans d'autres activités accessoires ou connexes, telles que la fourniture de services aux passagers dans les aéroports, l'assistance au sol, la maintenance, le fret, la vente de passagers et les activités périphériques aux aéroports. La société est également impliquée dans les activités de planification et de vente de voyages, qui comprennent la vente de plans, la vente de sièges d'avion, la livraison de bagages, le développement et l'exploitation de systèmes, la fourniture de systèmes de billetterie pour l'industrie du voyage, ainsi que les activités liées aux cartes de crédit pour les voyages en avion.