Négociation Interpump Group SPA - IPm CFD
À propos de Interpump Group SpA
Interpump Group S.p.A. est une société basée en Italie qui fabrique et commercialise des pompes à piston haute et très haute pression, systèmes à très haute pression, puissance de décollage, pompes à engrenages, vérins hydrauliques, commandes directionnelles, vannes, tuyaux hydrauliques et raccords et autres composants hydrauliques. Elle opère dans deux secteurs: le secteur de l'hydraulique et le secteur de nettoyage au jet d'eau. La filière hydraulique comprend la production et la vente de puissance de décollage, vérins hydrauliques, flexibles hydrauliques et raccords et autres composants hydrauliques, pompes, commandes directionnelles, vannes. Le secteur de nettoyage au jet d'eau se compose de pompes à haute et très haute pression et systèmes de pompage utilisées dans une gamme de secteurs industriels pour le transport des fluides. Le secteur de nettoyage au jet d’eau comprend également des composants et des systèmes pour l'industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique sous les marques Bertoli, Inoxpa et Mariotti & Pecini. La Société exerce ses activités par l’intermédiaire de Fluid system 80.
- IndustrieIndustrial Machinery / Equipment
- AdresseVia E. Fermi, 25, SANT'ILARIO D'ENZA, Italy (ITA)
- Employés7721
- CEOFulvio Montipo