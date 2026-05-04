Négociation International Flavors & Fragrans - IFF CFD
À propos de International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc. propose des produits que les consommateurs goûteront, sentiront ou toucheront. Il opère à travers trois segments: Goût, Frutarom et Scent. Le Goût est composé de Composés Aromatisants qui sont vendus aux industries des produits alimentaires et des boissons pour être utilisés dans des produits de consommation, tels que les plats préparés, les boissons, les produits laitiers, les produits alimentaires et les produits sucrés. Le segment Frutarom crée et fabrique une série de composés aromatisants, d’aliments fonctionnels et d’ingrédients fins spécialisés destinés aux produits naturels. Le segment Scent comprend les composés de parfum, qui sont utilisés par ses clients dans deux grandes catégories: les parfums fins et les parfums de consommation; Ingrédients de parfum, composés d’ingrédients synthétiques et naturels pouvant être combinés avec d’autres matériaux pour créer des composés de parfum et de consommation; et les Ingrédients actifs cosmétiques, composés d’ingrédients actifs et fonctionnels, de substances botaniques et de systèmes d’administration.
- IndustriePersonal Products
- Adresse521 W 57TH ST, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés24000
- CEOFranklin Clyburn