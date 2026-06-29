Négociation Ing Groep Adr Rep 1 - ING
À propos de ING Groep NV (ADR)
ING Groep NV (ING) est une institution financière. La société offre des services bancaires. Les segments de la société comprennent Retail Netherlands, qui offre des comptes courants et d'épargne, des prêts aux entreprises, des prêts hypothécaires et d'autres prêts aux consommateurs aux Pays-Bas; Retail Belgique, qui offre des produits similaires à ceux des Pays-Bas; Retail Germany, qui offre des comptes courants et d'épargne, des prêts hypothécaires et d'autres prêts à la clientèle; Retail Other, qui offre des produits similaires à ceux des Pays-Bas, et Wholesale Banking, qui offre des activités de banque de gros (une gamme complète de produits de la gestion de trésorerie au financement d'entreprise), immobilier et bail. Les métiers de la Banque de détail de la société fournissent des produits et des services aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises moyennes. Les activités bancaires d'ING en Australie sont entreprises par ING Bank (Australia) Limited (trading ING Direct) et ING Bank NV Sydney Branch.
- IndustrieBanks
- AdresseCedar, Bijlmerdreef 106, AMSTERDAM, Netherlands (NLD)
- Employés64959
- CEOG.J. Wijers