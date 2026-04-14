Négociation Impinj - PI CFD
À propos de Impinj
Impinj, Inc. est une entreprise qui développe des solutions pour l'Internet des objets (IoT). La société fournit l'identité, la localisation et l'authenticité de divers articles physiques. Sa plateforme, qui comprend plusieurs familles de produits, connecte sans fil des articles individuels et fournit des données sur les articles connectés à des applications commerciales et grand public grâce à son réseau de partenaires. La société et ses partenaires connectent les articles par le biais d'une puce radio miniature intégrée à l'article ou à son emballage, qui lit et fournit l'identité, la localisation et l'authenticité de chaque article. Elle a permis la connectivité de plus de 50 milliards d'articles, permettant aux entreprises et aux consommateurs de tirer des informations de ces articles connectés. Sa plateforme utilise la technologie RAIN, un type d'identification par radiofréquence (RFID) dont elle est la pionnière. Elle a été le fer de lance du développement de la norme radio RAIN, a fait pression sur les gouvernements pour l'attribution du spectre de fréquences et a cofondé la RAIN Alliance, qui compte environ 160 sociétés membres.