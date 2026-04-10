Négociation Imerys - NK CFD
À propos de Imerys SA
Imerys SA est une société de spécialités minérales basée en France qui fournit une gamme de solutions personnalisables à de nombreuses industries, telles que les matériaux de construction, l'énergie mobile, la sidérurgie, l'agroalimentaire, l'automobile et les cosmétiques. La Société opère à travers deux secteurs : Minéraux de Performance et Matériaux et Solutions à Haute Température. Minéraux de Performance fournit des additifs pour peintures et revêtements, des composants pour céramiques techniques et conventionnelles, des additifs pour plastiques et polymères, des charges et des revêtements pour papier d'impression et d'écriture, ainsi que du carton et des emballages, des agents de filtration pour les aliments liquides et le plasma sanguin, du graphite de spécialité pour énergie mobile et précision. Matériaux et solutions à haute température propose des minéraux et des solutions réfractaires pour les procédés industriels à haute température, la bentonite pour les moules de fonderie, les poudres de corindon pour les abrasifs et les liants haute performance pour les chapes de sol. La société est active dans le monde.
- IndustrieConstruction Materials
- Adresse43 quai de Grenelle, PARIS, France (FRA)
- Employés15572
- CEOAlessandro Dazza