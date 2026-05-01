Négociation Icici Bank Adr Rep 2 - IBN CFD
À propos de Icici Bank Adr Rep 2
ICICI Bank Limited (la Banque) est une société bancaire. La Banque est engagée dans la fourniture d'une gamme de services bancaires et financiers, y compris des services bancaires commerciaux et des opérations de trésorerie. Les secteurs d'activité de la Banque comprennent la banque de détail, la banque de gros, la trésorerie et les autres services bancaires. La Banque propose une gamme de produits, notamment des comptes d'épargne, des comptes pour femmes, des comptes pour personnes âgées, des comptes courants, des cartes de crédit, des prêts immobiliers, des prêts personnels, des prêts automobiles, des prêts-or, des dépôts fixes, des dépôts récurrents, des assurances-vie et des assurances générales. Elle propose une gamme de services bancaires par Internet, notamment le paiement de factures, l'envoi de demandes de service et l'exécution de transferts. Elle propose également une gamme de services bancaires mobiles, dont iMobile Pay, les services bancaires par SMS, Call to Pay et le service de paiement immédiat (IMPS). Ses produits d'assurance générale comprennent l'assurance maladie, l'assurance voyage, l'assurance habitation, l'assurance deux roues et l'assurance automobile.