Négociation Huntsman - HUN CFD
À propos de Huntsman
Huntsman Corporation est un fabricant de produits chimiques organiques différenciés. Les segments de la société comprennent les polyuréthanes, les produits de performance, les matériaux avancés et les effets textiles. Le segment des polyuréthanes comprend le diisocyanate de méthylène diphényle, les polyols, le polyuréthane thermoplastique et d'autres produits liés au polyuréthane. Le segment des produits de performance comprend les amines, une famille de produits chimiques intermédiaires, et l'anhydride maléique, un produit chimique intermédiaire utilisé principalement pour produire des résines de polyester insaturé. Le segment des matériaux avancés comprend des formulations de polymères technologiquement avancés à base d'époxy, de phénoxy, d'acrylique, de polyuréthane et d'acrylonitrile-butadiène, ainsi que des résines thermodurcissables à haute performance, des agents de durcissement et des additifs pour nanotubes de carbone. Le segment des effets textiles est engagé dans le traitement par voie humide des textiles à travers le prétraitement, la coloration, l'impression et la finition et fournit un portefeuille diversifié de produits chimiques et de colorants textiles.