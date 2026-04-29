Négociation Humana - HUM CFD
À propos de Humana Inc
Humana Inc. est une entreprise de santé et de bien-être. La Société opère à travers trois segments isolables : Vente au détail, Groupe et spécialité, et Services de santé. Le segment Retail comprend les prestations Medicare, commercialisées auprès des particuliers ou directement via des comptes collectifs Medicare. Il comprend également son contrat pour administrer la transition à revenu limité pour les nouveaux éligibles (LI-NET), le programme de régime d'assurance-médicaments sur ordonnance et des contrats avec divers États pour fournir des prestations de Medicaid, de démonstration à double admissibilité et de services de soutien à long terme. Le segment Groupe et spécialité comprend les prestations d'assurance médicale et d'assurance maladie spécialisées commerciales entièrement assurées pour les groupes d'employeurs commercialisées auprès des particuliers et des groupes d'employeurs, y compris les soins dentaires, la vision et d'autres prestations de santé complémentaires, ainsi que les produits de services administratifs uniquement. Le segment des services de santé comprend les services de pharmacie, de fournisseur et à domicile, ainsi que d'autres services et capacités pour promouvoir le bien-être et la santé de la population.
- IndustrieManaged Health Care
- Adresse500 W Main St, LOUISVILLE, KY, United States (USA)
- Employés95500
- CEOBruce Broussard