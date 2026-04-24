Négociation HP - HPQ CFD
À propos de HP Inc
HP Inc. est un fournisseur de produits, technologies, logiciels, solutions et services pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises et les entreprises, y compris les clients des secteurs du gouvernement, de la santé et de l'éducation. La Société fournit des ordinateurs personnels et d'autres dispositifs d'accès, des produits d'imagerie et d'impression, ainsi que des technologies, solutions et services connexes. Ses segments comprennent Personal Systems, Printing and Corporate Investments. Personal Systems fournit des ordinateurs personnels (PC) commerciaux, des PC grand public, des stations de travail, des clients légers, des tablettes commerciales et des appareils de mobilité, des systèmes de point de vente au détail, des écrans et autres accessoires, des logiciels, une assistance et des services pour les marchés commerciaux et grand public . Le segment Printing fournit du matériel d'impression grand public et commercial, des fournitures, des supports, des solutions et des services, ainsi que des périphériques de numérisation. Le segment Corporate Investments comprend les opérations de HP Labs et certains projets d'incubation d'entreprises.
- IndustrieComputer Hardware
- Adresse1501 Page Mill Rd, PALO ALTO, CA, United States (USA)
- Employés51000
- CEOEnrique Lores