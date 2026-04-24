Négociation Honeywell International Inc - HON CFD
À propos de Honeywell International Inc
Honeywell International Inc. est une société industrielle de logiciels qui fournit des solutions technologiques. La Société opère à travers quatre segments : Aéronautique, Honeywell Building Technologies, Performance Materials and Technologies, et Safety and Productivity Solutions. Le segment Aéronautique fournit des produits, des logiciels et des services pour les aéronefs qu'il vend aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) et à d'autres clients sur divers marchés finaux. Le segment Honeywell Building Technologies propose des produits, des logiciels, des solutions et des technologies qui permettent aux propriétaires et occupants de bâtiments de s'assurer que leurs installations sont sûres, économes en énergie, durables et productives. Le secteur Matériaux et technologies de performance est engagé dans le développement et la fabrication de produits chimiques et de matériaux de performance, de technologies de procédés et de solutions d'automatisation. Le segment des solutions de sécurité et de productivité fournit aux clients des produits et des logiciels qui améliorent la productivité, la sécurité au travail et les performances des actifs.
- IndustrieAerospace / Defense
- Adresse855 S. Mint Street, CHARLOTTE, NC, United States (USA)
- Employés99000
- CEODarius Adamczyk