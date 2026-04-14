Négociation Home Depot Inc/The - HD CFD
À propos de Home Depot Inc
The Home Depot, Inc. est un détaillant de rénovation domiciliaire. La Société offre à ses clients un assortiment de matériaux de construction, de produits de rénovation domiciliaire, de produits pour pelouse et jardin, de produits de décoration et de produits d'entretien, de réparation et d'exploitation des installations et fournit un certain nombre de services, y compris des services d'installation de rénovation domiciliaire et la location d'outils et d'équipement. Elle exploite environ 2,317 magasins situés à travers les États-Unis (États-Unis), y compris le Commonwealth de Porto Rico et les territoires des îles Vierges Américaines et de Guam ; Canada et Mexique. La Société dessert deux principaux groupes de clients : les Clients bricoleurs (bricoleurs) et les Clients Professionnels (Pros). Les Clients bricoleurs comprennent les propriétaires qui achètent des produits et réalisent leurs propres projets et installations. Les Pros sont principalement des rénovateurs/rénovateurs professionnels, des entrepreneurs généraux, des bricoleurs, des gestionnaires immobiliers, des entrepreneurs de services de construction et des artisans spécialisés, tels que des électriciens, des plombiers et des peintres.
- IndustrieRetail - Home Improvement Products / Services
- Adresse2455 Paces Ferry Rd SE, ATLANTA, GA, United States (USA)
- Employés490600
- CEOCraig Menear