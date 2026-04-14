Négociation Hitachi, Ltd. - 6501 CFD
À propos de Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd. fournit des solutions à ses clients dans une série de secteurs, notamment l'électricité/énergie, l'industrie/distribution/eau et autres. La société opère dans huit segments. Le segment des systèmes d'information et de télécommunication fournit des services d'intégration de systèmes, de conseil, de services en nuage et autres. Le segment des systèmes sociaux et industriels fournit des équipements et des usines industriels, des systèmes de production d'énergie thermique, nucléaire et d'énergie naturelle et autres. Le segment des systèmes et équipements électroniques fournit des équipements de fabrication de semi-conducteurs et autres. Le segment des machines de construction fournit des pelles hydrauliques, des chargeurs sur roues et autres. Le segment des matériaux à haute fonctionnalité fournit des matériaux pour les semi-conducteurs, les écrans et autres. Le segment des systèmes automobiles fournit des systèmes de transmission pour moteurs et autres. Le segment Smart Life & Ecofriendly Systems fournit des climatiseurs professionnels et autres. Le segment Autres fournit des produits pour lecteurs de disques optiques et autres.