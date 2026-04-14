Négociation Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. - 6305 CFD
À propos de Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente d'équipements de construction, ainsi que la fourniture de services connexes. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le secteur des machines de construction fabrique et vend des pelles hydrauliques, des pelles hydrauliques de très grande taille, des chargeurs sur roues, des équipements de démolition et de broyage, des équipements de recyclage des métaux, des équipements forestiers, des camions à benne rigide, des équipements routiers, des grues, des équipements de travaux de fondation et des équipements de travaux à double bras, et fournit des services liés au cycle de vie total des équipements de construction. Le segment Solutions Business est engagé dans le développement, la fabrication et la vente de pièces pour les équipements miniers, ainsi que dans la fourniture de services après-vente et de solutions de service.