Négociation Herbalife - HLF CFD
À propos de Herbalife Nutrition Ltd
Herbalife Nutrition Ltd., anciennement Herbalife Ltd est une entreprise mondiale de nutrition. La Société développe et vend des produits de gestion du poids, des repas sains et des collations, du sport et de fitness, de l'énergie et des produits nutritionnels ciblés, ainsi que des produits de soins personnels. Ses secteurs opérationnels sont basés sur des opérations géographiques dans six régions: Amérique du Nord; Mexique; Amérique du Sud et Centrale; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA); Asie-Pacifique et Chine. La Société classe ses produits en cinq groupes: gestion du poids, nutrition ciblée, énergie, sports et fitness, compléments nutritionnels divers, littérature, promotion et autres. Au 31 décembre 2016, elle commercialisait et vendait environ 140 produits regroupant plus de 4 700 unités de gestion des stocks (UGS) dans le monde. Ses catégories de produits comprennent le remplacement des repas; boisson protéinée; préparation pour boisson; compléments diététiques et nutritionnels contenant des herbes, soins du visage; soin du corps; produits de soins capillaires; outils de vente et matériel éducatif.
- IndustriePersonal Products
- AdresseUgland House, South Church Street, GRAND CAYMAN, Cayman Islands (CYM)
- Employés10800
- CEOJohn Agwunobi