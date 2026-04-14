Négociation Helmerich And Payne - HP CFD
À propos de Helmerich And Payne
Helmerich & Payne, Inc. est un fournisseur de solutions de forage présent dans les bassins de production de pétrole et de gaz à terre aux États-Unis, ainsi qu'en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Les activités de forage de la société consistent à sous-traiter l'équipement de forage appartenant à la société, principalement à des sociétés d'exploration pétrolière et gazière. Les activités de services de forage de la société sont organisées en trois segments : North America Solutions, Offshore Gulf of Mexico, et International Solutions. Les activités de North America Solutions de la société sont principalement situées dans les États suivants : Colorado, Louisiane, Nouveau-Mexique, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Pennsylvanie, Texas, Utah, Virginie occidentale et Wyoming. Ses opérations Offshore Gulf of Mexico sont menées en Louisiane et dans les eaux fédérales américaines du Golfe du Mexique. Ses opérations International Solutions ont des appareils de forage principalement situés dans quatre endroits internationaux : Argentine, Bahreïn, Colombie et Émirats arabes unis.