Négociation Harmony Gold Mining Company Limited - HMY CFD
À propos de Harmony Gold Mining Company Limited
Harmony Gold Mining Company Limited, par l'intermédiaire de ses filiales, est engagée dans l'exploitation minière de l'or et les activités connexes, notamment l'exploration, l'extraction et le traitement. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Afrique du Sud (souterrain), surface et international. Le secteur souterrain de l'Afrique du Sud comprend Kusasalethu, Doornkop, Phakisa, Tshepong, Masimong, Target 1, Bambanani, Joel, Unisel et Target 3. Le secteur Surface comprend les autres activités de surface de la société. Le secteur international de la société comprend le projet Hidden Valley. La société a des activités en Afrique du Sud et en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). Le principal produit de la société est le lingot d'or. Les projets d'exploration de la société comprennent le projet Golpu et la perspective Kili Teke. La société possède environ neuf mines souterraines, une exploitation à ciel ouvert et plusieurs sources de surface en Afrique du Sud. Les filiales de la société comprennent Lydenburg Exploration Limited, Tswelopele Beneficiation Operation (TBO) et Harmony Copper Limited.