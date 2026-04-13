Négociation Graphic Packaging Holding - GPK CFD
À propos de Graphic Packaging Holding
Graphic Packaging Holding Company est un fournisseur de solutions d'emballage à base de papier pour une gamme de produits destinés à l'alimentation, aux boissons, aux services alimentaires et à d'autres sociétés de produits de consommation. La société opère à travers trois segments : Paperboard Mills, Americas Paperboard Packaging et Europe Paperboard Packaging. Le segment Paperboard Mills comprend les huit usines de carton d'Amérique du Nord qui produisent du carton recyclé couché (CRB), du carton kraft couché non blanchi (CUK) et du carton sulfaté blanchi solide (SBS). Le segment Americas Paperboard Packaging comprend des emballages en carton, des boîtes pliantes vendues à des entreprises de biens de consommation, ainsi que des gobelets, des couvercles et des récipients alimentaires vendus à des entreprises de services alimentaires et à des restaurants à service rapide (QSR), servant les marchés de l'alimentation et des produits de consommation sur le continent américain. Le segment Europe Paperboard Packaging comprend les emballages en carton, les boîtes pliantes, vendus à des entreprises de produits de grande consommation (CPG) desservant les marchés de l'alimentation, des boissons et des produits de consommation en Europe.